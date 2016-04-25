

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Bekir Kelleci'nin 3 hafta önceki cenaze namazına katılarak tabutuna sarılan Giresunlu Uzman Çavuş Süleyman Kul da şehit oldu.



Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan 6 güvenlik görevlisinden biriydi Uzman Çavuş Bekir Kelleci. Kelleci, 3 hafta önce Giresun'un Eynesil ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmış, cenazesine de Nusaybin'den gelen silah arkadaşları da katılmıştı. Cenazeye katılanlardan biri de Giresunlu hemşehrisi Uzman Çavuş Süleyman Kul'du. Kul da 24 yaşındaydı ve silah arkadaşının tabutu başında 3 hafta önce gözyaşı dökmüş, ebediyete uğurladığı şehit arkadaşının tabutu başında uzaklara dalıp gitmişti.



O Süleyman Kul bugün yine bölücü terör örgütleri tarafından Nusaybin ilçesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Tıpkı hemşehrisi ve silah arkadaşı Bekir Kelleci gibi şehitlik mertebesine ulaştı.



Kul ailesine acı haber ise 10 yıldır fındık bahçesinde yarıcı olarak Giresun'un Keşap İlçesi Yolağzı Köyü'nde çalışan ailesine gözyaşları içerisinde verildi. 3 kız ve 2 erkek kardeşi olan Kul'un annesi Fatma ve babası Mehmet Kul, oğullarının şehit haberini duyunca “Vatan sağolsun” diyerek gözyaşı döktü.