

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Şenoba Beldesi'nde yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterde şehit olan 13 askerden Teknisyen Astsubay Başçavuş Fevzi Kıral, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde cemevinde düzenlenen 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin bayrağa sarılı tabutunun etrafını dolanıp her tarafını öpen annesi Nur Kıral'ın, "Bana kokun geliyor. Geride bıraktıkların bana emanet. Bak, başında ağlamıyorum. Sana doyamadım" sözleri yürekleri dağladı.



İzmir'in Gaziemir Ulaştırma, Personel Okulu ve eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli olan ve 10 gün önce geçici görevle gittiği öğrenilen Şırnak'ta şehit düşen evli, iki çocuk babası 35 yaşındaki Astsubay Fevzi Kıral'ın cenazesi Ankara'da yapılan otopsiden sonra dün akşam Akhisar'a getirilerek Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Bu Sabah askerler tarafından alınan şehit Astsubay Fevzi Kıral'ın cenazesi, Hacı İshak Mahallesi'ndeki Akhisar cemevi'ne getirildi. Burada saat 10.00'da düzenlenen törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Manisa Garnizon Komutanı Albay Şefik Güvenç, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan , CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Ak Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, şehidin eşi Nilgün Kıral, çocukları Zehra Kıral ve Sude Naz Kıral, babası Sabri Kıral, annesi Nur Kıral ve Edirne İpsala'da görevli ağabeyi Yüzbaşı Hürşehit Kıral ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.







kaynak:milliyet