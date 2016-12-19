

Kayseri'deki bombalı terör saldırısında şehit olan jandarma komando er 20 yaşındaki Kenan Döngel için Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Öğlen kılınan cenaze namazı ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Sinop'a gönderildi. Bu sırada şehidin annesi Şehime Döngel'in yazlık ayakkabı giydiği fark edildi. Eksi 2 dereceye düşen soğuk hava nedeniyle üşüyen Şehime Döngel'in ayakları havluyla sarıldı. Daha sonra yakındaki mağazadan alınan botlar şehidin annesine giydirildi.







6 aylık askerken şehit olan Kenan Döngel'in cenazesi, sabah Kışla Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Şehidin boru fabrikasında işçi olan babası 43 yaşındaki Özcan, annesi 41 yaşındaki Şehime, kardeşi 17 yaşındaki Mertcan Döngel ile diğer yakınları, Türk Bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Ağabeyinin parkesi ve postallarını giyen Mertcan Döngel, güçlükle ayakta durdu. Tabutun başında nöbet tutan asker de gözyaşlarını tutamadı.







Evin önünde helallik alınması ardından şehidin cenazesi ilçe merkezindeki sahil bandına götürüldü. Şehidin annesi, babası ve kardeşi ile diğer yakınları burada da tabut başında gözyaşı döktü. Şehidin 4 yaşındaki küçük kardeşi Rivanur Döngel de bir yakınının kucağında ağabeyinin tabutu başına getirildi. Tabuta dokunan Rivanur, daha sonra alandan uzaklaştırıldı.







ŞEHİT ANASININ AYAKLARI ÜŞÜMESİN DİYE...







Bu sırada şehidin annesi Şehime Döngel'in yazlık ayakkabı giydiği fark edildi. Eksi 2 dereceye düşen soğuk hava nedeniyle üşüyen Şehime Döngel'in ayakları havluyla sarıldı. Daha sonra yakındaki mağazadan alınan botlar şehidin annesine giydirildi.











kaynak:sabah