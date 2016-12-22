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ŞEHİT ANNESİNİN ACI FERYADI: SAKIN ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEYİN


ŞEHİT ANNESİNİN ACI FERYADI: SAKIN ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEYİN
Tarih : 22 Aralık 2016, 12:00
Puan Ver : Şehit Annesinin Acı Feryadı: Sakın Öyle Bir Şey Söylemeyin(5/10)3


Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında El Bab'ta çıkan çatışmalarda şehit olan askerlerden bordo bereli Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın İzmir'deki baba evine ateş düştü.



Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) DEAŞ kontrolündeki El Bab kentine yönelik operasyonunda, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 30 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın şehadet haberini, askeri yetkililer gece yarısı İzmir'deki ailesine bildirdi. Ailenin Gaziemir'deki evinin kapısını çaldıklarında dışarı eşi emekli özel harekat polisi Süleyman Sırrı Yavaş ile çıkan şehit annesi Zeynep Yavaş, "Sakın öyle bir şey söylemeyin" diyerek feryat etti.



Ailenin acısını ilk olarak eve gelen yetkililer ile komşuları paylaştı. Haberi duyan yakınları da eve akın etti. Bu arada şehit askerin ailesinin oturduğu apartmana ve sokağına dev Türk bayrağı asıldı. Şehit olan Astsubay Yavaş, İzmir'e en son Ramazan Bayramı'nda geldiği, zaman zaman ailesini arayarak operasyonların yapıldığını ancak kendisinin iyi olduğunu bildirdiği öğrenildi.



 



kaynak:yenişafak








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