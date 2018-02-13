Adana'da şehit annesine hakaret eden otobüs şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİKTEN DAVA AÇILDI



Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullandığı özel halk otobüsüne ücretsiz kartla binen şehit annesine söylediği sözler ve davranışları nedeniyle gözaltına alınan şoför Eren G., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada