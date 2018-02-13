Suriye'de Gerilim Tırmandı! Abd'li Güçler, Rus Tankını Vurdu
Milli Takım Kampında Kavga! Sporcular Çatalla Birbirlerine Saldırdı
Alman Meclisi Afrin Kararını Verdi! Tank Satışları Devam Edecek
Neteyahu'ya Kötü Haber: Polis Rüşvet Delillerine Ulaştı
Survivor 2018'de Büyük Sürpriz! 4 Yeni Yarışmacı Geliyor
Öso Taarruzları Sürüyor! Çok Sayıda Terörist Öldürüldü
Ünlü Dönerciye Fetö'den Hapis Cezası!
Askeri Araç Ve Minibüs Çarpıştı! Ölü Ve Yaralılar Var
Abd Düzenlediği Hava Saldırısında, Yanlışlıkla Rus Wagner'leri Vurdu
Almanya Yine Hükümet Kurulamadı! Ana Muhalefet Lideri İstifa Etti
Kardak Krizinde Önemli Gelişme! İki Lider Telefonda Görüştü
Halefi Biletini Kesti! Gökçek'in En Yakınındaki İsim Görevden Alındı
Şehit Annesine Hakaret Eden Şoförle İlgili İlk Karar Verildi!
Terör Örgütüne Ağır Darbe! Suriye'de Yüzlerce Terörist Esir Alındı
Kardak Krizi Tırmanıyor! Türkiye Açıkça Uyardı: Müsamaha Göstermeyiz
Bakanlık Son Noktayı Koydu! İşte 3. Havalimanı Ölümlerinin Nedenleri
Jöh Ve Pöh'ler Afrin Yolunda! Halk Sokaklara Döküldü
Hainler Afrin'den Sivillere Saldırmıştı! Acı Bilanço Belli Oldu
Çantası Çalınmasın Diye X-Ray Cihazına Daldı
Ak Parti Ve Mhp İttifakında Kritik Aşama Sona Erdi!

Şehit annesine hakaret eden şoförle ilgili ilk karar verildi!

ŞEHİT ANNESİNE HAKARET EDEN ŞOFÖRLE İLGİLİ İLK KARAR VERİLDİ!

Adana'da şehit annesine hakaret eden otobüs şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Tarih : 13 Şubat 2018, 22:50
Puan Ver : Şehit Annesine Hakaret Eden Şoförle İlgili İlk Karar Verildi!(7/10)3

Adana'da şehit annesine hakaret eden otobüs şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİKTEN DAVA AÇILDI

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullandığı özel halk otobüsüne ücretsiz kartla binen şehit annesine söylediği sözler ve davranışları nedeniyle gözaltına alınan şoför Eren G., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şehit  Annesine  Hakaret  Eden  Şoförle  İlgili  İlk  Karar  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER