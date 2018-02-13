ŞEHİT ANNESİNE HAKARET EDEN ŞOFÖRLE İLGİLİ İLK KARAR VERİLDİ!
Adana'da şehit annesine hakaret eden otobüs şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Adana'da şehit annesine hakaret eden otobüs şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİKTEN DAVA AÇILDI
Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullandığı özel halk otobüsüne ücretsiz kartla binen şehit annesine söylediği sözler ve davranışları nedeniyle gözaltına alınan şoför Eren G., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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