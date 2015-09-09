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şehit annesinden abdullah gül'e sitem

ŞEHİT ANNESİNDEN ABDULLAH GÜL'E SİTEM

Iğdır'da şehit düşen polislerden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün korumalığını da yapan Fehmi Şahin'in cenaze namazı, Ankara'da kılındı. Gül, aileye taziye sunarken şehidin annesi "Niye oğlumu yanında götürmedin?" diye yakındı.

Tarih : 09 Eylül 2015, 18:59
Puan Ver : Şehit Annesinden Abdullah Gül'e Sitem(7/10)4


Gül, şehit ailelerine taziyelerini sunduğu sırada şehit polisin annesi Nezahat Şahin kendisine "Niye oğlumu yanında götürmedin?" diye yakındı. Acılı anne Gül gelmeden önce de "Oğlum herkesi korudu ama onu koruyamadılar." diye ağıt yaktı.








Etiketler: Şehit  Annesinden  Abdullah  Gül  E  Sitem    haber

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