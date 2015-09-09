ŞEHİT ANNESİNDEN ABDULLAH GÜL'E SİTEM
Iğdır'da şehit düşen polislerden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün korumalığını da yapan Fehmi Şahin'in cenaze namazı, Ankara'da kılındı. Gül, aileye taziye sunarken şehidin annesi "Niye oğlumu yanında götürmedin?" diye yakındı.
Gül, şehit ailelerine taziyelerini sunduğu sırada şehit polisin annesi Nezahat Şahin kendisine "Niye oğlumu yanında götürmedin?" diye yakındı. Acılı anne Gül gelmeden önce de "Oğlum herkesi korudu ama onu koruyamadılar." diye ağıt yaktı.
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