

Osmaniye'de yaşayan Meryem Özdemir, 52 yaşındaydı. Oğlu Ökkeş Özdemir, Mardin Midyat'ta PKK'nın patlattığı bombalarla yaralandı ve bir günlük yaşam savaşını kaybederek şehit düştü.







Şehit oğlunu toprağa veren anne, birkaç gün sonra evinde kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Meryem Özdemir, oğlunu kaybettikten beş gün sonra yaşama gözlerini yumdu.







Evinde helallik alınmasının ardından Özdemir'in cenazesi, Çağşak Köyü'ndeki mezarlığa getirildi.







Osmaniye mülki ve askeri erkanının da yer aldığı cenazeye yüzlerce kişi katıldı. Meryem Özdemir'in kılınan cenaze namazının ardından şehit oğlunun mezarı yanında toprağa verildi.







Özdemir, oğlunun tabutunun arkasından "Ben bu acıya nasıl dayanırım. Son kez yüzünü bir göreyim" diyerek ağlamıştı.







Bir hafta arayla hem oğlunun hem de eşini kaybetmenin acısını yaşayan Mustafa Özdemir, defin sonrası büyük oğlu Astsubay Nurettin Özdemir ve yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti.