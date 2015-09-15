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ŞEHİT AİLELERİNE ACI HABERİ ŞEHİT KIZI POLİS MÜDÜRÜ VERİYOR


Şehit ailelerine acı haberi şehit kızı polis müdürü veriyor
Tarih : 15 Eylül 2015, 12:46
Puan Ver : Şehit Ailelerine Acı Haberi Şehit Kızı Polis Müdürü Veriyor(7/10)8


Son bir haftada başka illerde görev yapan Adanalı 6 polis terör saldırılarında şehit oldu. Polislerin evine gidip, ailelerine 'şehitlik' haberini vermek gibi zor bir görev üstlenen 2 çocuk annesi Nalan Müdür, cenazeler Buruk Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne defnedilinceye kadar da bir an olsun aileleri yalnız bırakmadı. Şehit yakınlarına bazen ellerini tutarak, bazen de gözyaşı dökmeleri için omuz verdi.








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