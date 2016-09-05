

VAN'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'a getirildi. Şehidin kız kardeşi Seray Koçak, cenazeyi ağabeyinin üniformasını giyerek asker selamıyla karşıladı.







Çaldıran'da 3 gün önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan uzman çavuş Enes Koçak'ın cenazesi Van'da düzenlenen tören ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Şehidin cenazesi Nuri Demirağ Havaalanı'nda Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Er Eğitim ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan ve şehidin yakınları tarafından karşıladı. Şehidin cenazesi askeri manga tarafından uçaktan indirilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin kız kardeşi Seray Koçak ise, karşılamaya ağabeyinin üniformasıyla geldi. Seray Koçak cenaze taşınırken 'Asker selamı' verdi. Şehidin bayramdan sonra evlenmeyi planladığı nişanlısı Demet Taşçı da ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşlarına boğulan Taşçı, "Enes'im yaktın bizi. Allah'ınızdan bulun, rabbime ne hesap vereceksiniz. Enes'im cennete gitti. Taş kesilseydi de elleriniz ona dokunmasaydınız, almasaydınız" diyerek feryat etti. Şehidin annesi Hatice ve babası Ömer Koçak'ı ise askeri yetkililer teselli etti. Şehidin naaşı cenaze aracına konulan defnedilmek üzere şehidin baba ocağı Kangal ilçesine bağlı Sacayağı köyüne götürüldü. Şehidin cenazesi öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.