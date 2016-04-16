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ŞEHİT ACISIYLA YANDILAR..


ŞEHİT ACISIYLA YANDILAR..
Tarih : 16 Nisan 2016, 09:07
Puan Ver : Şehit Acısıyla Yandılar..(7/10)9


Mardin'de akşam saatlerinde, askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 4 askerden 24 yaşındaki Sinan Yaylı'nın Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.



Mardin'in Savur İlçesi'ne bağlı Taşlık ve Yazır köyleri arasında devriye görevi yürüten güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, önceden teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sinan Yaylı'nın şehit olduğu haberi baba evine ulaştı. Acı haberi alan baba Ahmet Yaylı ve anne Hacer Yaylı'nın fenalaşması üzerine evin önünde bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sinan Yaylı'nın şehit olduğu haberinin duyulmasının ardından yakınları ve komşuları eve akın ederken, Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü ve Bursa Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hakan Keskin taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Yaylı'nın, iki ablasının olduğu ve nişanlı olduğu öğrenildi. Sinan Yaylı'nın cenazesinin bugün ikindi namazına kaldırılması bekleniyor.








Etiketler: Şehit  Acısıyla  Yandılar    haber

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