

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kepengi kırıp, camı patlatarak girdikleri işçi giyim atölyesindeki 6 adet polis tören üniformasını çaldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kayıplara karışırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü alarma geçti. Olay yerinde parmak izi ve inceleme yapan polis, 10 Nisan Polis Haftası kutlamalarında olası canlı bomba ya da terör saldırılarına karşı tüm birimleri uyardı. Polis üniformalarını çalanların kimliğini belirlemek için ise soruşturma başlatıldı.







İş yerinde para ve farklı iş sektörlerine ait kıyafetler bulunmasına rağmen sadece polis üniformalarının çalındığını belirten atölye sahibi Hamit Kılıç, para edecek malzemeler ve makinelere de dokunulmadığını ifade etti. Kılıç, “Ben yoktum. Akşam 19.30 sıralarında gerçekleşmiş. Akşam saat 20.30'da olayı fark ettim. 6 polis ceketi, üniforması vardı. Başka çalınan bir şey yok. Başka bir şeye dokunulmamış, paraya falan dokunulmuş, ne makinelere dokunulmuş. Kolay gidecek olan malzemeler, eşyalar belli. Ama bu eliyle koymuş gibi alıp, götürmüş. Şüphelendiğim kimse yok. Kimseyle husumetim yok” dedi.







“OLASI BİR EYLEMDE KULLANILABİLİR”



Kendisinin de üniformaların terör saldırısında kullanılması korkusu yaşadığını belirten Kılıç, “6 polis üniforması alınmış. Ben çalınan mallardan vazgeçtim. Ayın 10'unda polis bayramı var. Bu elbiseler, tören kıyafeti olması nedeniyle bayramda kullanılıyor. Polislerin de dediği gibi bayramda olası bir eylemde falan kullanılabilir. Daha önce 4 kez teşebbüs olmuş şu ana kadar hiç girilememişti. Bu kez ise kepenk kırılıp, cam patlatılmış ve içeriden 6 üniforma alınmış” diye konuştu.



Kılıç, üniformaların bir an önce bulunmasını istedi.







POLİSLER UYARILDI



Öte yandan, Polis Haftası kutlamalarına başlanan Gaziantep'te, Asri ve Yeşilkent mezarlarındaki şehitlik ziyaretleri öncesinde çalınan kıyafetlere karşı tüm polisler uyarıldı. 155 Polis Haber merkezinden yapılan anonsla da tüm birim ve ekiplere polis üniformalarının çalındığı duyurularak, sahte polis ve üniformalı bombacılara karşı dikkatli olunması istendi.



Diğer il ve ilçelerdeki emniyet müdürlüklerinin de yazıyla bilgilendirildiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.