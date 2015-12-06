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şehir hayatını kolaylaştıran mobil uygulamalar

ŞEHİR HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN MOBİL UYGULAMALAR

Mobil uygulamalar şehir hayatını kolaylaştırıyor, İşte, İstanbul'da yaşayanlara kolaylık sağlayacak mobil uygulamalar.

Tarih : 06 Aralık 2015, 11:13
Puan Ver : Şehir Hayatını Kolaylaştıran Mobil Uygulamalar(6/10)7


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu hizmetinden yararlanan vatandaşlar, kendilerine en yakın eczane, kültür merkezi, tiyatro salonu, alışveriş merkezi, polis karakolu, okul, hastane, otel, otopark ve durak gibi noktaları öğrenme imkanına kavuşuyor.



Trafikten kurtulmak isteyenler, bu programı indiriyor



İstanbul'da sürücülerin trafik yoğunluğundan kurtulmak için başvurdukları mobil uygulamaların başında “İBB Ceptrafik” geliyor.

 



İstanbul Ulaşım AŞ'nin “Metro İstanbul” mobil uygulamasında ise raylı sistem istasyonları, harita üzerinden kolaylıkla görülebiliyor.



Sürücüler de İstanbul'daki uygun otoparkların tespiti ve yer bulma sorununun çözümü için “İSPARK” mobil uygulamasını kullanıyor. Ücretsiz indirilen uygulamayla bulundukları yere en yakın otoparkları harita üzerinden gören sürücüler, seçtikleri otoparkla ilgili tüm detaylara anında erişebiliyor.



İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) “Akıllı Ulaşım” projesi çerçevesinde uygulanan “MobİETT” sayesinde ise yolcuların seçtikleri güzergahlara ilişkin bilgiler hemen ekranlara yansıyor.








Etiketler: Şehir  Hayatını  Kolaylaştıran  Mobil  Uygulamalar    haber

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