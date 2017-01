Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bizim için her vatandaş özel ve her vatandaşı özel bir odada yatırmak istiyoruz.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bizim için her vatandaş özel ve her vatandaşı özel bir odada yatırmak istiyoruz. Şehir Hastaneleri böyle bir felsefenin ürünü." dedi. Anayasa değişikliğinin kabul edildiği ve Türkiye'nin bir referanduma gideceği hatırlatılarak, "Referandumda 'evet' çıkması ve cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçmesi halinde Türk toplumunun hayatında neler değişecek? Seçmenle bir araya geldiğinizde bu sistemin gerekliliğini hangi tezlerle anlatacaksınız?" sorusu üzerine Akdağ, Türkiye'nin gündeminin iki ay içinde büyük ölçüde referandum olacağını söyledi.







Akdağ, 2002 seçiminden sonra 10 yılı aşkın süreyle Sağlık Bakanı olarak hizmet ettiğini, aradan geçen 3,5 yılın sonunda tekrar bu göreve getirildiğini anımsattı. Türkiye'nin hızlı değişimlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan Akdağ, şöyle devam etti: "Türkiye'nin kaybedecek bir dakikası bile yok. Aslında meclis oylamalarında da bunu bir kere daha yaşadık, muhalefetin kültürü, işleri yavaşlatmak. Bizim yaptığımız iş doğru da olsa yanlış da olsa işleri yavaşlatmak anlamında bir kültürleri var. Bu her ne kadar uzun süredir gayret ediyorsak da bürokrasinin işleyişinde de azıcık kontrolü elden bırakırsanız yavaşlamaya bir eğilim var. Başkanlık sistemi burada hızlı hareket etmeyi sağlayacak gerçekten mükemmel bir sistem. Düşünün şimdi bir bakan bir tarafta görev yapıyor, bir taraftan kendi şehrinde milletvekili, öbür taraftan bakanlık vazifesini icra ediyor."







İSTİKRAR VURGUSU







"Halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanının istikrarlı bir biçimde beş sene hizmet edeceğinin bilinmesi ve onun kendisine yol arkadaşı olarak seçtiği, icra için seçtiği bakanların da orada o cumhurbaşkanı ile beraber o süre içerisinde hizmet edeceğinin bilinmesi, gerçekten hızımızı çok artırır." ifadesini kullanan Akdağ, hayata geçirdikleri sağlıkta dönüşüm programına atıfta bulundu.







Bu programın bütün dünya tarafından takdir edildiğini ve aradan 14 yıl geçtiğini anımsatan Akdağ, "Şimdi yeni bir dönüşüm programı hazırlıyoruz. '14 yıl önce hazırlamıştınız şimdi niye bir daha hazırlıyorsunuz?' Hazırlamamız gerekiyor. İhtiyaçlarımız değişti." değerlendirmesini yaptı.







Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Vatandaşın beklentisi değişti. Bundan 14 yıl öncesi Danimarka'ya, Finlandiya'ya, Almanya'ya gidin orada çok az şey değişti. Ama Türkiye'de çok fazla şey değişti. Çünkü biz gelişen bir ülkeyiz. Biz yarışa çok geriden başladık. Onlar biraz hızlı yürüdüğü zaman bizim koşmamız lazım. Bizi koşar adım hedeflerimize götürecek sistem başkanlık sistemidir. Ben bunu çok önemsiyorum. Tabii burada demokrasinin zedelendiğinden bahsedenler var, buna da hayretle bakıyorum. Bugünkü parlamenter sistemde Meclisi seçiyoruz, iktidar partisi kendi içinden genel başkanını başbakanlığa taşıyor. O genel başkanın parti üzerindeki yetkileri malum. O genel başkanın bakanlar kurulunu oluştururken yetkileri malum, o genel başkanın kanun götürürken yetkileri malum. Bu normal oluyor da biz başkanlık sistemine geçince cumhurbaşkanının bir bakanlar kurulu seçmesi, onun icraya hakim olması anormal sayılıyor."







'BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLMADIĞINI HERKES BİLİYOR'







Bu durumu anlamanın mümkün olmadığını ifade eden Akdağ, "Aslında ortada teknik bir tartışma yok bence. Ortada politik bir tartışma var." dedi. Bir rejim değişikliği olmadığını herkesin bildiğini aktaran Sağlık Bakanı Akdağ, şunları kaydetti:







"Cumhuriyet Halk Partisi de çok iyi biliyor. Onların bir tek endişesi var; 'Biz CHP olarak bir başkan, bir cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı seçtiremeyiz', bunu biliyorlar. Seçtiremiyorlar çünkü milletle davaları var. 1940'lı yıllardan itibaren milletle bir problemleri var. Onlara göre millet dönüştürülmesi gereken bir kitle, bize göre ise millet kendisinden emir alınması, talimat alınması, onun iradesinin yönetime yansıtılması, ona hizmet edilmesi gereken bir kitle. Aramızda böyle bir fark var. Milletin feraseti bunu görüyor. Milletin feraseti rahmetli Menderes döneminde gördü, rahmetli Özal döneminde gördü, rahmetli Erbakan döneminde gördü, şimdi AK Parti döneminde Recep Tayyip Erdoğan döneminde görüyor. Onlar da biliyorlar ama bunu itiraf edemiyorlar. Şunu söyleseler, çıksalar deseler ki 'Biz biliyoruz ki artık biz başkan seçtiremeyiz' deseler bunu anlayacağız. Söylemeleri de mümkün değil.







Halbuki çalışsalar, gayret etseler, milletle barışsalar, milletle mücadele etmekten vazgeçseler, milleti dönüştürmek için toplum mühendisliğinden vazgeçseler onlar da seçtirebilir, neden olmasın. ABD'de bir müddet Cumhuriyetçiler, bir müddet Demokratlar yapıyor. 14 yıldır AK Parti'yi iktidarda tutan sebepler ne ise bir başkanlık seçiminde de AK Parti'nin bir adayının başkan olma ihtimalini o kadar yüksek görüyorlar, dertleri davaları bu. Ama Allah'ın izniyle, milletin ferasetiyle biz bu referandumu muvaffakiyetle sonuçlandıracağımıza inanıyoruz."







'HER VATANDAŞI ÖZEL ODADA YATIRMAK İSTİYORUZ'







Sağlık Bakanı Akdağ, "2002'ye kadar hastanelerin yüzde 90'ı koğuş tipi ve hastalar da o koğuşlarda yatıyordu. Bir insanın en fazla mahremiyete ihtiyaç duyduğu anlardan biri de hasta olduğu andır. O zaman onu ayrı bir odaya koyacaksınız. O odaların adı eskiden 'özel oda' idi. Şimdi bizim için her vatandaş özel ve her vatandaşı özel bir odada yatırmak istiyoruz. Şehir Hastaneleri böyle bir felsefenin ürünü. Yani bunlar, hastanın çok daha rahat edeceği, çalışanların fonksiyonel açıdan rahat çalışacağı, işimizi kolaylaştıracak hastaneler." dedi.







'AİLE HEKİMLERİ BELLİ GÜNLERDE TELEFONDA VATANDAŞLARLA GÖRÜŞECEK'







Acil servislerdeki yoğunluk hakkında Bakan Akdağ, "Biz bunun için bir tedbir alıyoruz. Şunu yapacağız, aile hekimlerimizi belli günler için telefonlarla vatandaşlarla görüşebilecek hale getireceğiz. Bir hat olacak, aynen 112 hattı gibi ya da bizim 184 hattı gibi. Hastalık durumunuz için aradığınızda sizin karşınıza o gün nöbetçi olan bir aile hekimi çıkacak. Ona danışabileceksiniz. Size bir anlamda rehberlik yapacak. Ufak bir risk varsa sizi acile yönledirecek, değilse bazı tavsiyeleri olacak." dedi.







'ALLAH AMERİKA'DA KİMSEYİ HASTA ETMESİN'







Trump'ın sağlık reformunu geri çekmesine ilişkin Bakan Akdağ şu ifadeleri kullandı:







"Obama, bizim eski yeşil karta benzer bir biçimde yoksulların sağlık hizmeti almasını kolaylaştıracak, birtakım tedbirler almıştı. Şimdi onu da ortadan kaldırdılar. Allah, Amerika'da kimseyi hasta etmesin, gerçekten inanılmaz bir felakettir."







kaynak:sabah