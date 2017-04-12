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şehir hastanelerine 30 milyar $ kira

ŞEHİR HASTANELERİNE 30 MİLYAR $ KİRA

Kalkınma Bakanlığı, kamu- özel sektör ortaklığı ile yapılan ve çoğunluğu şehir hastaneleri olan 18 sağlık tesisi için özel sektöre 30 milyar dolar kira ödeneceğini açıkladı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:20
Puan Ver : Şehir Hastanelerine 30 Milyar $ Kira(7/10)8


Kalkınma Bakanlığı, kamu- özel sektör ortaklığı ile yapılan ve çoğunluğu şehir hastaneleri olan 18 sağlık tesisi için özel sektöre 30 milyar dolar kira ödeneceğini açıkladı. Kira, şehir hastaneleri için 25 yıl, Halk Sağlığı Kurumu için 15 yılda ödenecek. 2015 yılına göre sağlık tesislerini kamu tarafından ödenecek kira da yüzde 10 artmış oldu.



KALKINMA Bakanlığı, kamu-özel ortaklığıyla (KÖİ) yapılan projelerin fotoğrafını çekti. Bakanlık, özel sektöre yaptırılan ve büyük çoğunluğu şehir hastaneleri olan sağlık tesisleri için, özel sektöre 30 milyar dolar kira ödeneceğini açıkladı. Özel sektöre yaptırılan 3. havalimanından ise kamuya 36 milyar dolar gelir sağlanacak. “Dünyada ve Türkiye'de kamu-özel işbirliği uygulamalarına ilişkin gelişmeler 2016 raporunda” yer alan bilgilere göre, hızla yapımları tamamlanan sağlık tesislerine ödenecek tutar da bir yılda yüzde 10 arttı. Geçen yıl aynı başlıklı raporda, 17 sağlık tesisinin kamu tarafından kiralanması karşılığı, devletin toplam 27 milyar dolar ödeme yapacağı belirtilmişti. Buna göre özel sektöre yaptırılan sağlık tesislerinin sayısı 1 yılda 1 adet artarken; kira tutarı ise 3 milyar dolar artmış oldu. Şehir hastanelerine 25 yıl, Ulusal Sağlık Kurumuna 15 yıllığına kira ödenecek.



 



kaynak:hürriyet








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