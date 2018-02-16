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Şehidin vasiyetini Diyanet yerine getirecek

ŞEHİDİN VASİYETİNİ DİYANET YERİNE GETİRECEK

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Sergen Pamukçu'nun ağabeyine, anne ve babasını hacca göndermesi yönünde bıraktığı vasiyeti üstlendiklerini ifade etti.

Tarih : 16 Şubat 2018, 20:20
Puan Ver : Şehidin Vasiyetini Diyanet Yerine Getirecek(8/10)4

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun ağabeyine anne ve babasını hacca göndermesi yönünde bıraktığı vasiyeti üstlendiklerini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun Hatay'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ŞEHİT İÇİN DUA OKUNDU

Akasya Mahallesi'ndeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında şehidin babası Fadil ve kardeşi Selahattin Pamukçu'ya başsağlığı dileklerini ileten Erbaş, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından şehit için dua etti.

Şehit Sergen Pamukçu'nun Allah yolunda canını feda ettiğini belirten Erbaş, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve hayırlı ömür dileğinde bulundu.

"BİZE DÜŞER GÖREV BUDUR"

Prof. Dr. Erbaş, şehit Pamukçu'nun, anne ve babasının hacca gidebilmesi için bulunduğu vasiyete de işaret ederek şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak burada bize düşen görev, hiçbir şekilde yazılmadan, kuraya da tabi tutmadan biz bu vasiyeti üstleniyoruz. Tabii kendileri arzu ettikleri takdirde biz bu vazifeyi inşallah yapmış olacağız."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Diyanet'in üst düzey yöneticilerinin de taziyede yer aldığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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