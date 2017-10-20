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Şehidin Vasiyeti Yerine Getirildi: Mezarının Üzerine Eşinin Beyaz Gelinliği Örtüldü
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Şehidin Vasiyeti Yerine Getirildi: Mezarının Üzerine Eşinin Beyaz Gelinliği Örtüldü

ŞEHİDİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ: MEZARININ ÜZERİNE EŞİNİN BEYAZ GELİNLİĞİ ÖRTÜLDÜ

Henüz 8 günlük evliyken Zap'ta şehit düşen uzman çavuşun vasiyeti yerine getirildi. Şehidin mezarının üzerine, çok sevdiği eşinin beyaz gelinliği örtüldü.

Tarih : 20 Ekim 2017, 11:10
Puan Ver : Şehidin Vasiyeti Yerine Getirildi: Mezarının Üzerine Eşinin Beyaz Gelinliği Örtüldü(6/10)2

Zap'ta şehit olan uzman çavuş İlhan Sezer, 8 günlük eşiyle yaptığı son konuşmasında, 'Eğer şehit olursam gelinliğini mezarıma ört' diye vasiyet etmişti. Şehidin mezarına örtülen gelinlik, Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

EVLİLİK İZNİNİ YARIDA KESTİ

Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi'nde 16 Ekim'de çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer 8 Ekim'de Bolu'da Derya Sezer ile evlendi. 9 günlük evlilik izninin bitmesine 2 gün kala birliğinden çağrıldı. Evlilik iznini yarıda kesen Uzman Çavuş Sezer görev yeri Çukurca'ya gitti. Çukurca'ya gittikten 4 gün sonra sınır ötesi operasyon sırasında Zap Vadisi'nde şehit düştü. Sezer arkasında 8 günlük eş ve yeni başlanmış hayaller bıraktı.

GELİNLİĞİ MEZARIN ÜZERİNE ÖRTTÜLER

Dün sabah şehidin mezarlığına gidenler, mezarlığın üzerinde gelinliğin örtüldüğünü gördü. Şehit eşi gelinliğin hikayesini anlattı:

İlhan'la 21 Şubat 2015'te tanıştık. Bir yıl sonra Nisan ayında sözlendik. 8 Ekim 2016'da da nişanlandık. Nişanlandığım zaman zor bir görev yaptığını ve benim desteğimle ayakta durduğunu söylüyordu. Nişan günümüzde, 'Eğer evlendikten sonra şehit olursam gelinliğini mezarıma ört' dedi. O sözden sonra böyle bir şeyi yaşamamak için ikimiz için de dua ettim. Mutluluğumuz 8 gün sürdü. Ben de ona verdiğim sözü tutmak için gelinliği örttüm."

"BABA OLMAYI ÇOK İSTİYORDU"

"Haberi aldığımda dünyam başıma yıkıldı. İki yıldır her hayalimizi beraber kurduk. Baba olmayı çok istiyordu. Evimizi döşerken yanımda olamadığı için çok üzülüyordu. Beraber ev alacaktık. 'O zaman beraber döşeriz' diyordu. Annesine babasına yardım edecekti. Hiçbirini yapamadı. Bütün hayallerimiz bitti."

(Kaynak: Vatan)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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