

Gazi Mahallesi'ndeki saldırıda şehit düşen polis memuru Muhammet Fatih Sivri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törende duygusal anlar yaşayan Emniyet Müdürü Selami Altınok, “Çok arzu ederdim Muhammet'in yerine ben şehit olmayı" dedi.



Gazi Mahallesi'nde dün yaşanan olaylara müdahale sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Muhammet Fatih Sivri'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehit polisin yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve şehit polisin mesai arkadaşları katıldı.