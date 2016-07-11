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şehidin son paylaşımı yürek burktu

ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Bursa'nın şehidinin son paylaşımı olan "şehitler ölmez" videosu yürekleri dağladı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Yunus Yılmaz'ın, 'Şehitler ölmez' paylaşımı yürek yaktı.

Tarih : 11 Temmuz 2016, 15:09
Puan Ver : Şehidin Son Paylaşımı Yürek Burktu(7.3/10)7


Bursa'nın şehidinin son paylaşımı olan "şehitler ölmez" videosu yürekleri dağladı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Yunus Yılmaz'ın, 'Şehitler ölmez' paylaşımı yürek yaktı. Acı haber, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Arafat Sokağı'ndaki şehidin baba ocağına ulaşırken, Yılmaz'ın sosyal paylaşım sitesindeki son paylaşımı yürek burktu.








Etiketler: Şehidin  Son  Paylaşımı  Yürek  Burktu    haber

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