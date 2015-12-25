

Acı haberi alan şehidin anne ve babası fenalık geçirirken nişanlısının sözleri yürekleri dağladı.



Saat 02.30 sıralarında ambulans ile şehidin büyüdüğü merkez Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki eve gelen askeri heyet, acı haberi şehidin annesi Meryem İşgüzar ve üvey babası Ahmet İşgüzar'a verdi. Çocuk yaşta öz babasını kaybeden şehidi büyüten Ahmet İşgüzar ve annesi Meryem İşgüzar, acı haber sonrasında fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale



ettiği İşgüzar çiftinin feryadı yürekleri dağladı.







'AĞUSTOSTA DÜĞÜNÜ VARDI'







Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti. Şehidin nişanlı olduğunu belirten yakınları, ağustos ayında düğün yapmayı planladığını anlattı. Ufuk Fesli'nin cenazesi, Şırnak'ta yapılacak törenin ardından Adana'ya gönderilecek.