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Şehidin, minik öğrencinin mektubuna verdiği cevap duygulandırdı

ŞEHİDİN, MİNİK ÖĞRENCİNİN MEKTUBUNA VERDİĞİ CEVAP DUYGULANDIRDI

Afrin şehidi Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in bir öğrencinin gönderdiği duygu dolu mektuba verdiği "Her haine bir mermi sözümüz olsun miniklerimiz için" cevabı duygulandırdı.

Tarih : 02 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Şehidin, Minik Öğrencinin Mektubuna Verdiği Cevap Duygulandırdı(5/10)1

Afrin'de şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in sosyal medya da paylaştığı ve bir öğrenciye ait olduğu anlaşılan duygu dolu mektubuna verdiği "Her haine bir mermi sözümüz olsun miniklerimiz için" cevabı duygulandırdı.

"HER HAİNE BİR MERMİ SÖZÜMÜZ OLSUN"

Afrin'de bölücü terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in 21 Şubat tarihinde bir sosyal medya sitesi üzerinden paylaşım yapmıştı. 7'nci sınıf öğrencisinin yazmış olduğu mektubu Türk bayrağı üzerine açıp yanına silah ve mermi de koyarak kendi sosyal sayfasında paylaşan şehit Çetin, fotoğrafın üzerine de, "Her haine bir mermi sözümüz olsun miniklerimiz için" ifadelerini yazdı.

MİNİK ÖĞRENCİNİN DUYGULANDIRAN MEKTUBU

Hangi ilden geldiği belli olmayan mektupta Atatürk Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencisi olan Muhammed Sefa Sucu'nun yazdıkları da ayrıca yürekleri dağladı. Minik öğrenci, asker abisine gönderdiği mektupta, "Ben Atatürk Ortaokulundan Muhammed Sefa Sucu. Öncelikle teşekkür ediyorum. Sizler olmasaydınız düşmanlar Türkiye'mizin her tarafını sarardı. Bizler yataklarımızda rahat uyuyamazdık. Bizler için saatlerce uykusuz kalıyorsunuz. Vatanımızı korumak adına aylarda ailelerinize hasret kalıyorsunuz, yeni doğan bebeklerinizi göremiyorsunuz. Özlemle geçiyor günleriniz biliyorum. kış aylarında nöbet tutup kar yağarken dağda teröristleri kovalıyorsunuz. Canınız pahasına bizi koruyorsunuz. Kiminiz şehit oluyorsunuz, kiminiz gazi. Allah'ım hepinizi korusun. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Allah'a emanet olun, sağ salim dönün inşallah" ifadeleri görenleri de derinden üzdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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