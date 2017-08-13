Batman'da şehit olan 2 asker için düzenlenen uğurlama töreninde duygu yüklü anlar yaşandı. Şehidin 3 yaşındaki oğlu "Anne, babam hangisi?" deyince gözyaşları sel oldu.

Batman şehitlerini uğurlama törenine Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi'nin 3 yaşındaki oğlu Efe'nin sorusu damga vurdu. Efe, annesi Yasemin Kepekçi'ye, "Anne, babam hangisi?" diye sordu, törene katılanlar gözyaşına boğuldu.

BATMAN'DA ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Sason ilçesinde devam eden operasyon sürdüren güvenlik güçlerinin geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilat ettirilmesiye şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi ile Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer için Batman Alay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bahçepınar, şehit askerlerin yakınları ve askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

"ANNE, BENİM BABAM HANGİSİ?"

Tören alanına, şehit cenazelerinin gelmesiyle şehit Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi'nin 7 aylık hamile eşi annesi Yasemin Kepekçi ve 3 yaşındaki oğlu Efe ile geldi. 2 şehit cenazesinin alana gelmesiyle minik Efe annesine, "Anne benim babam hangisi?" diye seslenmesi, yakın çevresindekileri gözyaşlarına boğdu.

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekçi'nin cenazesi Kahramanmaraş'a, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in cenazesi de toprağa verilmek üzere Samsun'un Bafra İlçesi'ne uğurlandı.

Kaynak: haberinburada