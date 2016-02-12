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ŞEHİDİN KONYA'DAKİ BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ


ŞEHİDİN KONYA'DAKİ BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ
Tarih : 12 Şubat 2016, 11:19
Puan Ver : Şehidin Konya'daki Baba Evine Ateş Düştü(9/10)7


Şırnakın Cizre İlçesi'nde geçen 5 Şubat günü PKK'lı teröristlerin saldırısnda yaralanan 41 yaşındaki Özel Harekat Polisi Kemal Yılmaz, tedavi gördüğü GATA'da yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.



Şehit Yılmaz'ın acı haberiyle, memlekeketi Konya'daki baba evine ise ateş düştü.



Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli 17 yıllık polis memuru Kemal Yılmaz, geçen yıl 12 Aralık günü geçici görevle Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne gitti. Kemal Yılmaz, Cizre'de devam eden operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandı.



Yaralı polis memuru Yılmaz, Ankara'da GATA'da tedavi altına alındı. Tedavi altına olan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün şehit oldu. Aslen Konya'nın Cihanbeyli İlçesi nüfusuna kayıtlı olan 2'si kız 3 çocuk babası Yılmaz'ın, 3'ü erkek 9 kardeş olduğu öğrenildi.



Yılmaz'ın, merkez Selçuklu İlçesi'nde Şeker Mahallesi'nde kızı ve damadıyla birlikte oturan babası İhsan Yılmaz'a, acı haber Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından sağlık görevlileri eşliğinde verildi.



Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Acı haberi duyan yakınları da baba evine akın etti. Şehidin bugün Konya'da defnedilmesi bekleniyor.








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