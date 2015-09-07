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şehidin evindeki türk bayrağının alındığı iddiası

ŞEHİDİN EVİNDEKİ TÜRK BAYRAĞININ ALINDIĞI İDDİASI

Şınak'ta şehit düşen Denizlili er Doğan Acar'ın evindeki Türk bayrağının alındığı yönündeki iddialara yanıt geldi. Buna göre bayrak, bir organizasyonda kullanılmak üzere şehit babasının oluruyla alındı.

Tarih : 07 Eylül 2015, 09:23
Puan Ver : Şehidin Evindeki Türk Bayrağının Alındığı İddiası(10/10)7


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terhis olduktan sonra bindiği askeri helikoptere teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen er Doğan Acar'ın evine asılan Türk bayrağının alındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.



Doğan Acar'ın şehit düşmesinin ardından Pamukkale İlçesi Akhan Mahallesi'ndeki evine kendilerince iki Türk bayrağının asıldığını anlatan Aile ve Sosyal Politikalar Denizli İl Müdürü Ahmet Altın, olayın ardından şehidin babası Mehmet Acar'ın kendilerine teşekkür ziyaretinde bulunduğunu söyledi.








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