ŞEHİDİN EVİNDEKİ TÜRK BAYRAĞININ ALINDIĞI İDDİASI
Şınak'ta şehit düşen Denizlili er Doğan Acar'ın evindeki Türk bayrağının alındığı yönündeki iddialara yanıt geldi. Buna göre bayrak, bir organizasyonda kullanılmak üzere şehit babasının oluruyla alındı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terhis olduktan sonra bindiği askeri helikoptere teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen er Doğan Acar'ın evine asılan Türk bayrağının alındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.
Doğan Acar'ın şehit düşmesinin ardından Pamukkale İlçesi Akhan Mahallesi'ndeki evine kendilerince iki Türk bayrağının asıldığını anlatan Aile ve Sosyal Politikalar Denizli İl Müdürü Ahmet Altın, olayın ardından şehidin babası Mehmet Acar'ın kendilerine teşekkür ziyaretinde bulunduğunu söyledi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar