ŞEHİDİN EŞİ: O TOKAT OĞLUMA DEĞİL TÜM ŞEHİTLERE ATILMIŞTIR!
Özel halk otobüsüne binen 14 yaşındaki Mehmet Gündoğdu, şehit çocuğu olduğu için toplu taşıma araçlarına ücret ödemediğini söyledi. Bu duruma sinirlenen şoför, çocuğu darp etti.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde özel halk otobüsüne binen 14 yaşındaki Mehmet Gündoğdu, şehit çocuğu olduğu için toplu taşıma araçlarına ücret ödemediğini söylemesine sinirlenen şoför tarafından darp edildi. Şehidin eşi Fatma Gündoğdu ise oğlunu darp eden şoför N.Ü hakkında suç duyurusunda bulundu. Şehit eşi, "Bu tokat oğluma değil tüm şehitlere atılmıştır" dedi.
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN ÜCRETSİZ FAYDALANMA HAKLARI VAR
Eşini vatan savunmasında şehit veren Fatma Gündoğdu bir süredir oğlu Mehmet Gündoğdu ile birlikte Çiftlikköy ilçesinde yaşıyor. Şehit yakını olması nedeniyle kendilerine tanınan hakkı kullanan aile, toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabiliyor. Şehit çocuğu olan Mehmet Gündoğdu, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde ikamet eden bir yakınının yanına gittikten sonra dönüşte özel bir halk otobüsüne bindi.
ŞİKAYET EDECEĞİNİ SÖYLEYİNCE SİNİRLENİP TOKAT ATTI
İddiaya göre şoför çocuktan 1 TL'lik ücreti istedi. Şehit çocuğu ise şehit yakını olduğunu ve toplu taşımada ücret ödemediğini söyledi. Buna sinirlenen şoför otobüsü durdurarak çocuğu aşağıya indirdi. Şehit çocuğu Mehmet Gündoğdu, şoförü belediyeye şikayet edeceğini söyledi. Çılgına dönen şoför aşağıya inerek çocuğu darp etti. Durumu ailesine bildiren çocuk annesi ile birlikte hastaneden rapor alarak şoför hakkında suç duyurusunda bulundu.
"O TOKAT OĞLUMA DEĞİL TÜM ŞEHİTLERE ATILMIŞTIR"
Şehit eşi Fatma Gündoğdu, "Bu çocuk şehit çocuğudur. Çiftlikköy ilçesinde toplu taşımaya ücret ödemediği için Taşköprü beldesinde de ödenmeyeceğini düşünerek böyle bir şey söylemiş. Kaldı ki bu çocuk şehit çocuğu da olmasın. 1 TL için çocuk darp edilir mi? Bana göre o tokat oğluma değil tüm şehitlere atılmıştır. Ben bu konunun peşini bırakmayacağım" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- "Ben Polisim Kavga Etmeyin" Dedi, Darp Edildi
- Baykal'ın Oğluna Kafa Atan Güvenlikçinin İşine Son Verildi
- Bütün Mahalle Ayaklandı! Ödev Projesini Bomba Sandılar
- Böyle Sapkınlık Görülmedi! Çağırdığı 112 Ekibine Tekme Tokat Girdi
- 3 Ayrı Suçtan 21 Yıla Kadar Yargılanan Hdp Milletvekili Leyla Zana Beraat Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin İstediği Lucas Perez'in Formasını Elinden Aldılar
- Emre Çolak, Kendisi Adına Yapılan Grafitiyi Görünce Gözyaşlarını Tutamadı
- Bayern Münih, Real Madrid'li James Rodriguez'i 2 Yıllığına Kiraladı
- Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu
- Cumhurbaşkanı'na Hakaret Gerekçesiyle Hakan Şükür Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
DÜNYA HABERLERİ
- Bbc Canlı Yayınında Feci Kaza! Otobüsün Altında Kalan Adam Böyle Görüntülendi
- Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'srebrenitsa Katliamı' Mesajı
- Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım
- Yeni Zelanda'da 6.6 Büyüklüğünde Deprem
Bu Haberle İlgili Yorumlar