Özel halk otobüsüne binen 14 yaşındaki Mehmet Gündoğdu, şehit çocuğu olduğu için toplu taşıma araçlarına ücret ödemediğini söyledi. Bu duruma sinirlenen şoför, çocuğu darp etti.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde özel halk otobüsüne binen 14 yaşındaki Mehmet Gündoğdu, şehit çocuğu olduğu için toplu taşıma araçlarına ücret ödemediğini söylemesine sinirlenen şoför tarafından darp edildi. Şehidin eşi Fatma Gündoğdu ise oğlunu darp eden şoför N.Ü hakkında suç duyurusunda bulundu. Şehit eşi, "Bu tokat oğluma değil tüm şehitlere atılmıştır" dedi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN ÜCRETSİZ FAYDALANMA HAKLARI VAR

Eşini vatan savunmasında şehit veren Fatma Gündoğdu bir süredir oğlu Mehmet Gündoğdu ile birlikte Çiftlikköy ilçesinde yaşıyor. Şehit yakını olması nedeniyle kendilerine tanınan hakkı kullanan aile, toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabiliyor. Şehit çocuğu olan Mehmet Gündoğdu, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde ikamet eden bir yakınının yanına gittikten sonra dönüşte özel bir halk otobüsüne bindi.

ŞİKAYET EDECEĞİNİ SÖYLEYİNCE SİNİRLENİP TOKAT ATTI

İddiaya göre şoför çocuktan 1 TL'lik ücreti istedi. Şehit çocuğu ise şehit yakını olduğunu ve toplu taşımada ücret ödemediğini söyledi. Buna sinirlenen şoför otobüsü durdurarak çocuğu aşağıya indirdi. Şehit çocuğu Mehmet Gündoğdu, şoförü belediyeye şikayet edeceğini söyledi. Çılgına dönen şoför aşağıya inerek çocuğu darp etti. Durumu ailesine bildiren çocuk annesi ile birlikte hastaneden rapor alarak şoför hakkında suç duyurusunda bulundu.

"O TOKAT OĞLUMA DEĞİL TÜM ŞEHİTLERE ATILMIŞTIR"

Şehit eşi Fatma Gündoğdu, "Bu çocuk şehit çocuğudur. Çiftlikköy ilçesinde toplu taşımaya ücret ödemediği için Taşköprü beldesinde de ödenmeyeceğini düşünerek böyle bir şey söylemiş. Kaldı ki bu çocuk şehit çocuğu da olmasın. 1 TL için çocuk darp edilir mi? Bana göre o tokat oğluma değil tüm şehitlere atılmıştır. Ben bu konunun peşini bırakmayacağım" dedi.

Kaynak: haberinburada