Hakkari'de Hava Operasyonu: 6 Pkk'lı Ölü
Rus Turistleri Taşıyan Midibüs Şarampole Devrildi! Yaralılar Var...
Çavuşoğlu: Son Derece Dostane Bir Ziyaretti
Mhp'den Erdoğan-Trump Görüşmesine İlişkin...
Global Virüs Saldırısı Hedefinde Türkiye 14. Sırada
Apple'dan Büyük Siri Atılımı!
Oyuncular İçin Kaçırılmayacak Alan Wake Fırsatı!
Hangi Yonga Setini Kullanan Galaxy S8 Daha Pahalı?
Samsung Galaxy J7 Max Özellikleri Ortaya Çıktı
Psn'de Flaş İndirimler Başladı
Alan Wake Satıştan Çekiliyor!
Hackerlar Yeni Karayip Korsanları Filmini Çaldı
Honor 9 Ne Zaman Tanıtılacak?
Galaxy S8 Pirates Of The Caribbean Versiyonu Geliyor!
Huawei Nova 2'nin Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Htc U11 Resmen Tanıtıldı! İşte Özellikleri!
Samsung, Cortex-A73 Çekirdekli Yeni Yonga Setini Geliştiriyor
Google Pixel 2 Nasıl Görünecek?
Barış Arduç'tan Evlilik Açıklaması
Şaşırtan Karpuz Çekirdeği Gerçeği!

şehidin ardından iç sızlatan tartışma!

ŞEHİDİN ARDINDAN İÇ SIZLATAN TARTIŞMA!

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın vasiyeti, 3.5 ay sonra ortaya çıktı. Şehidin, şehit maaşını ve tazminatını babaannesi Hatice Elmacı ile amcası Ali Elmacı'ya bıraktığı öğrenildi.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 09:32
Puan Ver : Şehidin Ardından İç Sızlatan Tartışma!(9/10)7


Öz ile üvey annesinin maaş kavgasına tutuştuğu, 29 Ocak'ta Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın (29) vasiyeti, 3.5 ay sonra ortaya çıktı. Şehidin ölümünden önce imzaladığı vasiyetnamede, şehit maaşını ve tazminatını babaannesi Hatice Elmacı ile amcası Ali Elmacı'ya bıraktığı öğrenildi. El Bab'a giden tüm askerler gibi kendi el yazısıyla yazdığı, birlik komutanının da imzası olan "4598 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince ölümü halinde asker personelin ailelerine yapılacak yardımın vekâletnamesi" başlıklı verasetnamede, şehit Elmacı'nın "Ölümüm halinde 4598 sayılı kanun gereğince yardımın varisim Ali Elmacı'ya yapılmasını arz ederim" ifadesi yer aldı.



Gazete Habertürk'ün haberine göre amca Elmacı, şunları dedi: "Ayhan'ımı annem büyüttü. Ben de hep yanlarındaydım. Çocuğum babaannesini anne, beni baba bildi. Ne öz ne üvey annesi ne de babası ortada vardı. Mezarının başına bile bir kez gelmediler. Şehidimin arkadaşları verasetname olduğunu söyleyince 30 Mart'ta Genelkurmay Başkanlığı'na dilekçe yazdım, 28 Nisan'da vasiyetname elime ulaştı. Yeğenim, 'Ölümüm halinde yardımın varisim Ali Elmacı'ya yapılmasını istiyorum' demiş. Bu isteğinin yerine getirilmesi için her şeyi yapacağım."



İÇ SIZLATAN TARTIŞMA



Şehit Elmacı'nın öz annesi Cennet Özgüleç başka bir kişiyle evlendi. Baba Salim Elmacı da başka bir kadınla dünya evine girdi. Şehidin nüfus cüzdanında anne olarak babasının ikinci eşi Zerrin Yılmaz'ın adı yazıldı. Elmacı'nın şehit olmasından doğan 240 bin TL'lik tazminat ve hizmet hakkı ile 3 bin 200 TL'lik maaş, baba Salim Yılmaz ile üvey anne arasında paylaştırıldı. Bunun üzerine öz anne, üvey anneye dava açtı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Şehidin  Ardından  İç  Sızlatan  Tartışma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER