ŞEHİDİN ANNESİNE SON SÖZLERİ: BURASI ÇOK SİSLİ, HAKKINI HELAL ET
Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki baba ocağına getirildi. Şehidin annesi ile yaptığı son görüşmede helallik istediği ortaya çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş 22 yaşındaki Mehmet Dinek'in cenazesi, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki babaocağına getirildi. Şehit Dinek'in iki gün önce annesiyle görüşüp "Buralar çok sisli, dumanlı. Afrin'e gideceğiz. Hakkını helal et" dediği belirtildi.
BABASI BOYACILIK YAPIYOR
Nazilli'de boyacılık yapan baba Kenan Dinek (48) ile ev hanımı annesi Sezgül Dinek (46), kız kardeşi Nimet Dinek (20) ve 6 ay önce 17 Eylül 2017'de nişanlandığı Huriye Alaca, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babaocağına Türk bayrağı asıldı, aile yakınları ve komşuları taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.
"HAKKINI HELAL ET"
1.5 yıl önce uzman çavuş olduğu öğrenilen şehit Mehmet Dinek'in annesinin 1 ay önce trafik kazası geçirdiği ve sol ayağının kırıldığı, alçıya alındığı öğrenildi. Ayrıca şehidin 2 gün önce annesiyle görüşüp "Buralar çok sisli, dumanlı. Afrin'e gideceğiz. Hakkını helal et" dediği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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