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ŞEHİDİN ANNESİ 'KUZUM'DİYE AĞLADI


ŞEHİDİN ANNESİ 'KUZUM'DİYE AĞLADI
Tarih : 31 Temmuz 2015, 14:36
Puan Ver : Şehidin Annesi 'kuzum'diye Ağladı(8/10)5


Adli tıp kurumunda otopsileri yapılan şehit polis memurları İsa İpek ve Serdar Kazar'ın cenazeleri tören için Adana Valiliği bahçesine getirildi.



Şehit polis memuru İsa İpek'in annesi Durdu İpek, "Kuzumu getirin bana kuzumu istiyorum" diye gözyaşlarına boğuldu. Şehit annesini polisler sakinleştirdi.








Etiketler: Şehidin  Annesi    Kuzum  Diye  Ağladı    haber

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