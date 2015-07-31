

Adli tıp kurumunda otopsileri yapılan şehit polis memurları İsa İpek ve Serdar Kazar'ın cenazeleri tören için Adana Valiliği bahçesine getirildi.







Şehit polis memuru İsa İpek'in annesi Durdu İpek, "Kuzumu getirin bana kuzumu istiyorum" diye gözyaşlarına boğuldu. Şehit annesini polisler sakinleştirdi.