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Şehidin anne ve babası Türkiye'nin göğsünü kabarttı: Dik durun!

ŞEHİDİN ANNE VE BABASI TÜRKİYE'NİN GÖĞSÜNÜ KABARTTI: DİK DURUN!

Afrin'de şehit olan Yunus Emre Doğan'ın anne ve babasının sözleri göğsümüzü kabarttı. Şehit annelerine seslenen Gülizar Doğan, "Dik durun, düşmanı sevindirmeyin" dedi.

Tarih : 17 Şubat 2018, 13:10
Puan Ver : Şehidin Anne Ve Babası Türkiye'nin Göğsünü Kabarttı: Dik Durun!(6/10)2

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 17'inci gününde Bülbül beldesinde PKK/PYD/YPG terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan Kilisli Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın anne ve babasının sözleri tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Şehidin annesi Gülizar Doğan, şehit annelerine "Dik durun, düşmanı sevindirmeyin" çağrısında bulunurken baba Hanifi Doğan ise, "Cepheye gidip onun silahını ben kullanmak istiyorum" dedi.

SON KONUŞMALARINI ANLATTI

Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçtiğimiz yıl gazi olan ve Zeytin Dalı Harekatı'nda ise şehitlik mertebesine ulaşan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın annesi Gülizar Doğan, şehit annelerinin de dik durmalarını istedi. Doğan, "El-Bab gazisiydi, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit oldu. Geçen sene ocak ayının son haftasında El-Bab'da gazi oldu. Bekardı. Zaman buldukça iki kelime konuşuyorduk. En son 10 gün öce baskın yemişlerdi. Komutanları Gülbaba'ya dinlenmeye almışlardı. Oraya gidip bir saat görüştük, geldik. Fırsat buldukça telefonda iki kelime konuşuyorduk. Hep iyi şeyler söylüyordu, hiçbir zaman kötü bir şey söylemedi, bitireceğiz derdi" ifadelerini kaydetti.

GÖĞÜS KABARTTI: DİK DURSUNLAR DÜŞMANI SEVİNDİRMESİNLER

Asker annelerine de seslenen Gülizar Doğan, "Gurur duysunlar evlatlarıyla, vatanımızı koruyorlar. Eşimi de gönderirim gerekirse, çocuklarımı da gönderirim, iki tane erkek çocuğum daha var. Vatanım sağ olsun" dedi.

Şehit annelerine de seslenen Gülizar Doğan, "Dik dursun şehit anneleri. Düşmanı sevindirmesinler. Ben sevindirmedim. Şanınla, şerefinle, al bayrağıyla" şeklinde konuştu.

"ÇOK GURUR DUYDUM"

Şehidin babası Hanifi Doğan ise, şehit oğlunun yerine Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istediğini ve bunu da oğlunun komutanlarına ilettiğini belirterek, "Ben Yunus Emre Doğan'ın babası olarak çok gurur duydum. Fırat Kalkanı Harekatı'nı bitirdi. El-Bab'da görev yaptı, gazi oldu. Kendisi büyük işler becerdi. Afrin harekatı başladığında kendisi dedi ben Afrin harekatına gideceğim. Ben gittim, 13'üncü günde kendisini orada gördüm" dedi.

"SİLAHINI BEN KULLANMAK İSTİYORUM"

Doğan, "Orada yarım kaldı hareketi. Onun için cepheye kendim gidip onun silahını ben kullanmak istiyorum. Zeytin Dalı Harekatı olduğunda Büyük Darmık Dağını aldı. Küçük Darmık Dağında şehit düştü. Gururluyum, vatan, millet sağ olsun. Biz ayakta durdukça vatanımız, milletimiz huzur içinde yaşar. Şu anda silahını ben kendim kullanmak istiyorum. Komutanına da söyledim, bakanlara da söyledim. Sağ olsunlar bakanlarımız da buraya geldi, 3-4 bakanımız geldi, ziyaret etti. Millet sağ olsun, vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

YAZA NİŞANI VARDI

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 17'nci gününde Bülbül beldesini terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin elinden alırken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan, 3'ü erkek, 4 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğuydu. Bekar olan şehit asker, operasyona Tunceli'den katılmıştı. Doğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından nişanlanmayı planladığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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