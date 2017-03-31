ŞEHİDİMİZ ÖMER HALİSDEMİR'İN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ
15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir, kaldırıldığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
kaynak:haberler
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