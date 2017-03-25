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şehidi pasta yaptılar!

ŞEHİDİ PASTA YAPTILAR!

Harbiye Askeri Müzesi'de düzenlenen Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali'nde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in pastadan heykelini yaptılar.

Tarih : 25 Mart 2017, 10:28
Puan Ver : Şehidi Pasta Yaptılar!(8/10)9


15 Temmuz'da Ankara'da darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in pastadan heykeli büyük tepki çekti.



Festivalde, Ömer Halısdemir'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Formula 1 pilotu Michael Schumacher ve sanatçı Bob Marley'in pasta heykeli bulunuyor. 

Festival hakkında bilgi veren organizatör Orhan Saatçioğlu, bu yıl ilk kez düzenlenen festivalde insanlara farklı tatlar sunmayı hedeflediklerini söyledi.      Festivalde katılımcıların çikolata, pasta ve şekerlemeyle ilgili yeni ürünlerini tanıttıklarını belirten Saatçioğlu, 42 firmanın festivale katıldığını ifade etti.     



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Şehidi  Pasta  Yaptılar    haber

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