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segway geri döndü

SEGWAY GERİ DÖNDÜ

Hoverboard'ların çok popüler olduğu bir dönemde, bu araçların atası sayılabilecek olan Segway, MiniPRO modeliyle geri döndü.

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:56
Puan Ver : Segway Geri Döndü(9/10)11


Hoverboard'ların çok popüler olduğu bir dönemde, bu araçların atası sayılabilecek olan Segway, MiniPRO modeliyle geri döndü.



2000'lerin başında “zencefil” kod ismiyle merak uyandırarak duyurulan, kimsenin üstünden düşemeyeceği iddiasıyla piyasaya çıkan ancak dönemin ABD başkanı George Bush'un üzerinden düşmesiyle medya manşetlerine taşınan elektrikli kaykay yeniden vitrinlerde.



Bu kez, çok ilgi gören elektrikli hoverboard'lara rakip olarak küçük bir versiyonla piyasaya çıkan Segway hoverboard'lara oranla daha güvenli ve hızlı bir sürüş vadederken, ilk nesile oranla daha pratik, daha düşük fiyatlı ve kolay taşınabilir bir araç olarak geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.



Yeni Segway'de elle kontrol edilen gidonlar yerine, diz arasına yerleştirilen bir çubuk bulunuyor. Bu yeni parçaya, “diz kontrol çubuğu” ismi veriliyor. Kullanıcı bu çubuk sayesinde ayaklarını öne arkaya eğmek gibi zor kontrol edilen hareketlere mecbur kalmek yerine, dizlerini hafifçe bükerek hızlanmayı, yavaşlamayı veya dönüşleri kontrol edebiliyor. Bu da, klasik hoverboard'lara oranla daha kontrollü ve güvenilir bir sürüş sağlıyor.



Hayatına bir ABD şirketi olarak başlayan Segway, yıllar içinde çok kez el değiştirdikten sonra şimdi Çinli elektronik devi Xiaomi'nin alt markası olarak varlığını sürdürüyor.



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Etiketler: Segway  Geri  Döndü    haber

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