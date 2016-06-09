SEGBEFİA GÖZTEPE'DE
Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Elazığspor'da forma giyen Segbefia ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
PTT 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Elazığspor'da forma giyen Kossi Prince Segbefia ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, profesyonel kariyerine 2010-2011 sezonunda Fransa'da Auxerre ekibinde başlayan 25 yaşındaki oyuncunun, 4 sezon sonra Ukrayna'nın Zorya Lugansk takımına transfer olduğu belirtildi. Zorya Lugansk ile UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Togolu oyuncu, geride kalan sezon Elazığspor'da 5 kez gol sevinci yaşadı. Sezon bitmeden Elazığspor'la sözleşmesini fesheden Segbefia, Togo Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
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