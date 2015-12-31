

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı İstanbul'da hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları 195 seferini, Pegasus Hava Yolları ise 33 seferini iptal etti. Seferlerin iptal olmasından dolayı havayolu şirketleri yolcularını otellere yerleştirirken, bazı yolcular ise terminalde beklemeyi tercih etti. Terminalde uçuşları bekleyen yolcular koltuk üzerinde uyumak zorunda kaldı.







KAR TİMİ HAZIR KITA BEKLİYOR







Atatürk Havalimanı'nda uçuşların aksamaması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) "kar timi" ekipleri hazır beklerken, diğer yer hizmetleri şirketleri de oluşturdukları kriz merkeziyle karla mücadeleye hazır halde bekliyor.







Pistlerin kapanmaması için gerekli araç ve gereçleri hazır halde bekleten DHMİ, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kış boyunca tüm havalimanlarında etkili ve hızlı bir karla mücadele çalışması yürütebilmek için hazırlıkları tamamlayan Genel Müdürlüğümüz, karla mücadele fod temizliği ve benzeri hizmetlerde kullanılan araç filosu 17 kar küreme aracı, 4 uçak ve köprü altı kar mücadele aracı, 57 çekerli tip kombine kar mücadele aracı, 32 kompakt tip kar mücadele aracı, 9 greyder, 38 kar küreme ve de-icing sıvı serpme aracı, 99 pist frenleme ölçüm cihazı ve 8 pist frenleme ölçüm aracından oluşuyor. Kötü hava koşulları, kar ve buzlanmadan dolayı yolcuların mağdur olmaması için bin 250 ton buz önleyici/buz çözücü (de-icing) sıvı malzeme kullanacak" denildi.