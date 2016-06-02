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sefaköy'de meydana gelen kaza trafiği felç etti

SEFAKÖY'DE MEYDANA GELEN KAZA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

İstanbul'da E-5 Otoyolu Sefaköy mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza İstanbul'u adeta felç etti

Tarih : 02 Haziran 2016, 09:56
Puan Ver : Sefaköy'de Meydana Gelen Kaza Trafiği Felç Etti(5/10)7


İstanbul'da E-5 Otoyolu Sefaköy mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza İstanbul'u adeta felç etti.

Kaza, bu sabah saat 08.00 sıralarında E-5 Otoyolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. İsmi belirlenemeyen sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpma sonrası sürücü yara almazken, trafik tamamen durdu. Olay yerine polis ekipleri hızla gelirken, yolu açma çalışmaları devam ediyor.








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