SEFA SİRMEN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
2002 yılında İzgaz şebekesinin yapılmasında görevini kötüyü kullandığı gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP eski milletvekili Sefa Sirmen, tutuklandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2002 yılında İzmit Gaz A.Ş. (İzgaz) şebekesinin yapılmasında görevini kötüyü kullandığı gerekçesiyle aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay'da onanan eski CHP milletvekili Sefa Sirmen tutuklandı.
23 kişi ile birlikte yargılanan Sirmen Kandıra Cezaevi'ne gönderildi. Sirmen 3 dönem belediye başkanlığı yapmıştı.
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