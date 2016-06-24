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sefa sirmen tutuklanarak cezaevine gönderildi

SEFA SİRMEN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

2002 yılında İzgaz şebekesinin yapılmasında görevini kötüyü kullandığı gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP eski milletvekili Sefa Sirmen, tutuklandı.

Tarih : 24 Haziran 2016, 14:02
Puan Ver : Sefa Sirmen Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi(10/10)7


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2002 yılında İzmit Gaz A.Ş. (İzgaz) şebekesinin yapılmasında görevini kötüyü kullandığı gerekçesiyle aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay'da onanan eski CHP milletvekili Sefa Sirmen tutuklandı.



23 kişi ile birlikte yargılanan Sirmen Kandıra Cezaevi'ne gönderildi. Sirmen 3 dönem belediye başkanlığı yapmıştı.








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