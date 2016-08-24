31 ülkede 25 hasta derneğinin desteği ve 8.338 sedef hastasının katılımıyla düzenlenen ankete göre, hastaların yüzde 84'ü ciltlerindeki belirtiler nedeniyle ayrımcılık ve aşağılanma ile karşılaşıyor.



Novartis'in 31 ülkede 25 hasta derneğinin desteği ve 8.338 sedef hastasının katılımıyla düzenlediği “Sedef Hastalığını Anlamak” adlı küresel hasta anketinin sonuçları açıklandı.







Çalışmanın Türkiye'deki danışman hekimi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sibel Alper'in paylaştığı sonuçlar, sedef hastalığının hasta üzerindeki psikolojik, sosyal ve finansal etkilerini ortaya koyarken hastaların tamamen tedavi edilmiş bir cilde kavuşabilme konusundaki bakış açısını da gösterdi.







Dünya genelinde orta-şiddetli sedefi olan 8.338 hastanın katıldığı anket bugüne kadar yapılan en kapsamlı işbirliği olma özelliğini taşıyor. Araştırma, Türkiye'de Sedef Hastaları Dayanışma Derneği işbirliğinde yürütüldü. 6 ayda tamamlanan anketin sonuçları sedef hastalarının yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.