

İddianamede yer alan bir ses kaydı çözümüne göre Sedat Şahin'in yanındakilerden M. A. Ş.'ı elde eden Saral grubu aylık 15 bin lira ödedikleri bu kişi sayesinde Şahin'in her adımından haberdar oluyor ve planlarını da ona göre yapıyordu. Savcının iddianamede 'Truva atı' olarak tarif ettiği bu kişi, Şahin'e evinin bahçesinde yapılan suikast girişiminde de içerden bilgi aktarmış. İddianamedeki kayıtlara göre M.A.Ş., Barış Saral'dan Sedat Şahin'i öldürmek için susturuculu silah istiyor. Saral da Ş.'a başarılı olması halinde 500 bin dolar vereceğini söylüyor.







'Susturuculu silahla vururum'







Konuşmanın ilk bölümünde Şahin'e yönelik başarısız suikast girişimi var. Daha sonra Şahin'in susturuculu silahla vurulması veya evin basılmasına dair planlar yapılıyor:







Barış Saral: Şimdi bizim adamlar bu işi yapamadı A.







M. A. Ş.: Amatörsünüz siz a.k, size yolu da ben çizdim, ha karşıdan dedim vurulur, bi otur beklesene! 15 dk önce adam elinde telefon 5 dk kamelyanın orda durmuş. Adamlar diyor ki o evde kalanlar yani demek ki o zaman orda yoktular hani 5 dakika diyor sadece böyle ayakta orda konuştuk kamelyanın önünde canlı hedef diyor.







B.S: Ali bu işi sen yaparsın ya







M.A.Ş: Yaparım da beni çıkartmaz çıkamam abi evden o kadar yeteneğim yok. O kadar silahşör değilim







B.S: Kaç kişi öldürürsün?







M.A.Ş: Abi bi tane adam öldürüyüm hepsini öldürürüm ha, susturucu silah ayarlarsana bana bi tane...







B.S: Napcan?







M.A.Ş: Sedat'ı susturuculu silahla vururum







B.S: Nasıl yapcan o işi?







M.A.Ş: Ne demek nasıl yapacam, onu vurmak orda bak konu değil, o vurulur ama orda yanındakiler silahşör...







'Vururum ama oradan çıkamam'







B.S: A., bunlara böyle cigara versek içerisine bir şey koysak bayıltamaz mıyız?







M.A.Ş: Öldürürsün bile, ver bana, ben içerim ama bana içme de bunda bir şey var de.







B.S: Şimdi A., ben sana bir şey diyecem... Şimdi biz eve kaç kişi girersek bu işi koparırız







M.A.Ş: Onların vaziyetini şimdi bir kaç gün içerisinde görmem lazım. Çok kalabalıklar bugün otuz tane adam vardı.







B.S: A. sana susturuculu emanet versem, bunu bitirebilir misin orda?







M.A.Ş: Ben onu vururum da çıkamam ordan ben öldükten sonra godum a..na öyle işin... Ben ölmemem lazım abi!







B.S: E çıkma k.o… a..na ya







M.A.Ş: Sen yine bi susturuculu emanet ayarla bana... Belli olmaz ayarıma böyle atraksiyona gelirim denk getiririm. Ben orda kalmaya başlıyım mı







'Maaşa 5 bin lira zam'







B.S: Kalmaya başla tabi ya, ne demek başlıyım mı...







M.A.Ş: Ben kalma da kalırım orda







B.S: Ulan A. orda kal sana 5 (bin) lira daha maaş vercem, yirmi (bin) yaptım maaşını hadi!







M.A.Ş: Orda kalmaya başlarsam yapacan mı?







B.S: Yapmayanın a..na k.







B.S: A. şimdi bak biz bu işi bitirdikten sonra







M.A.Ş: siz bu işi yetenek yok sizde bitirecek







B.S: O zaman sen yap A.







'En az iki üç kişi olmamız lazım'







M.A.Ş: Çıkamam ki dışarı, ben çok bugün hesap yaptım orda, iki tane yardımcım içeriyi ben temizlesem bak evin içindekileri, dışarısı var üst kat var. Bak şimdi ben bir dümenlen yazıhanedekileri öldürdüm pat pat pat pat, kamera odası var anladın mı?







B.S: İçerde en az bizim üç kişi olmamız lazım







M.A.Ş: En az abi bahçe bak şimdi bak abi, üst kattakiler var







B.S: Arabanı arıyorlar mı A.?







M.A.Ş: Hiçbir şeyimi aramıyorlar benim, hiçbir şeyimi aramıyorlar ya







B.S: Şimdi sen bu evde kalmaya bak A.







M.A.Ş: Ben evde kalırım







B.S: Evde kal sana yirmi bin lira Mehmet







M.A.Ş: Yok onlar zaten beni öldürür öyle bir pozisyonda







B.S: İçeriye üç kişi girsek çıkamaz mıyız?







'Sedat'ı öldür, 500 bin doları al'







M.A.Ş: Ya şu pozisyonda orda lakur lukur geziyom sana bilgi getiriyom, ya orda Sedat'ı vurdum diyelim anladın mı bahçe hani dışarı çıktın bahçedekileri nasıl uyandırmıcan ha? Bindin arabana yürüdün gittin ama eşkâlin? Ordaki herkesi öldürmek lazım kamera kayıtlarını kamera odasında sökmek lazım o cihazları.... Mutfak bölümü var mutfak bölümde sürekli oluyor üç dört kişi







B.S: Bu bomba operasyonunu çözebilir misin?







M.A.Ş: Çözerim tabi, sen beni hafif görüyon çözerim ya







B.S: Sen o zaman A. burda kalmaya başla kardeşim,







B.S: Tamam olum sana beş yüz bin dolar para öldür...







M.A.Ş: Ben sana güvenmiyom ki, güvenmiyom ki ben sana, elli tane hesap yapıyom, ben bunu öldürsem diyom, bu beni öldürür zaten diyom







B.S: Ya niye öldürcem seni manyak mısın sen ya







M.A.Ş: Güvenmiyorum abi sana zorlamı ya, güven vermiyosun bana yani, sen 'zafere giden yolda herşey mubahtır' diyorsun. Benim ölmemem lazım, hedeflerim var benim







B.S: Olum seni öldürmücez ki adamı öldürcez ya







kaynak:borsagündem