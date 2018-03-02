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Sedat Peker'in solcularla ilgili sözlerine 5 yıl hapis istendi!

SEDAT PEKER'İN SOLCULARLA İLGİLİ SÖZLERİNE 5 YIL HAPİS İSTENDİ!

Sedat Peker'in "solcularla ilgili Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine de gireceğiz." sözlerine 5 yıl hapis istendi

Tarih : 02 Mart 2018, 18:40
Puan Ver : Sedat Peker'in Solcularla İlgili Sözlerine 5 Yıl Hapis İstendi!(7/10)3

Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen programda yaptığı bir konuşmada "suç işlemeye tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanacak.

ANMA PROGRAMINA KATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Peker'in 16 Temmuz 2017'de, Üsküdar'daki Çengelköy Mezarlığında düzenlenen şehitleri anma programına katılan kişilere hitaben bir konuşma yaptığı belirtildi.

Peker'in konuşmasında suç işlemeye tahrik suçunu işlediği iddiasıyla çeşitli suç duyuruları yapıldığı ifade edilen iddianamede, bu kapsamda konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İddianamede, Peker'in soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, bir kısım medyada cezaevlerinin basılıp FETÖ terör örgütü üyelerinin kurtarılacağı şeklinde paylaşımlar yapıldığını, kendisinin de bu paylaşımları hatırlatarak devlete karşı bir kalkışma başlatıldığı durumda buna karşı tepki göstereceğini ifade ettiğini, devletin yıkılmasına yönelik faaliyetler karşısında vatandaşların ne yapacağına dair bir öngörüde bulunduğunu ve atılı suçlamayı kabul etmediği söylediği aktarıldı.

BELİRSİZ SAYIDA KİŞİYİ ADAM ÖLDÜRMEYE TAHRİKLE SUÇLANIYOR

Sedat Peker'in bu konuşmayı şehitleri anma programı dahilinde ve alenen yaptığı dile getirilen iddianamede, konuşmanın bütünü göz önüne alındığında belirsiz sayıda kişiyi adam öldürme suçunun işlenmesi hususunda alenen tahrik ettiği, yapılan konuşmanın da ifade özgürlüğü kapsamının sınırlarının dışında kaldığı kaydedildi.

"SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK"

İddianamede, bu kapsamda Peker'in, "suç işlemeye tahrik" suçunu işlediği savunularak, 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Sanık Sedat Peker'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İŞTE PEKER'İN SÖZ KONUSU KONUŞMASI

Peker konuşmasında Adalet Yürüyüşü'nü kast edip şunları söylemişti:

Bazı aşırı solcular kendilerince nostalji yapıp Bastille Cezaevi'nin geçmişte basılmasını Maltepe Cezaevi'ne yürüdükleriyle eşitleyip kendi aralarında sohbetler yapıyorlar. Tabii ki bunlar duyan kulaklar tarafından duyuldu. Neymiş, Maltepe Cezaevi'ni basacaklarmış, arkadaşlarını çıkaracaklarmış. Büyük bir devrimin başlangıcı olacakmış. Onların düşündüğü gibi cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak vallahi onların hayal ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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