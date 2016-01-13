

Tehdit, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma ve sahtecilik gibi suçlardan 9 yıl hapis yatan ve tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için 2014'te mevzuat gereği tahliye edilen Sedat Peker, Güneydoğu'daki sivil ölümleriyle ilgili bir imza metni yayınlayan akademisyenleri, "Oluk oluk kan akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız" sözleriyle tehdit etti.







Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada, “Bu aydın müsveddeleri kalkıp devletin bir katliam yaptığından bahsediyor. Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız karanlık. Aydın falan değilsiniz. Sizler oraların adresini bilemeyecek kadar karanlık ve cahilsiniz. Ama bizler kendi evimizin yolu gibi biliriz” demişti.







1 Kasım seçimlerinden bir süre önce memleketi Rize'de düzenlediği “Teröre Lanet” mitinginde, “Oluk oluk kan akacak” sözleriyle gündeme gelen yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Peker, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sokağa çıkma yasakları ve sivil ölümlerine karşı “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bir çağrıyı imzalayan 1128 akademisyeni hedef alan bir bildiri yayınladı.