SEDAT PEKER, TEHDİT DAVASINDA İLK KEZ İFADE VERİP İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İSTEDİ
İnternet sitesi üzerinde yazdığı yazıda, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayanları tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında, "Tehdit" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından 11 yıla kadar dava açılan Sedat Peker ifade verdi.
"TAMAMEN ELEŞTİRİ ANLAMINDA YAZILMIŞ SÖZLERDİR"
Davanın ilk duruşmasına katılmayan Sedat Peker, dün avukatlarıyla birlikte Anadolu Adliyesi'ne giderek davanın görüldüğü mahkemede suçlamalara karşı savunmasını yaptı. Peker'in ifadesinde, "Yazı benim iradem çerçevesinde internette kendi sayfamda yayınlanmıştır. Benim bu sözleri yayınlamamda herhangi bir şekilde suç işlemeye tahrik kastım yoktur. Tamamen eleştiri anlamında yazılmış sözlerdir" dediği öğrenildi.
"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLSİN"
Beraatini isteyen Peker'in, "Benim eylemim düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmelidir. Atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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