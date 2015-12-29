Üvey anne dehşetine uğrayan İ.A. ve Ö.A. kardeşlerin babası Akif A.'ya Sedat Peker tarafından bir daire armağan edildi



Kayseri'de, üvey anneleri tarafından şiddete maruz kalan çocuklara sahip çıkan iş adamı Sedat Peker sözünü tuttu. Çocukların ailesine ev bağışlayan Sedat Peker, çocuklar için bir minibüs dolusu oyuncak gönderdi.







Türkiye'nin gündemine oturan olaya duyarsız kalmayan iş adamı Sedat Peker, geçtiğimiz günlerde verdiği sözünü tuttu. Peker, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi sınırları içerisinde, üvey anne şiddetine maruz kalan çocuklar için 250 bin TL değerinde, 180 metrekarelik kaloriferli bir daire alarak, dairenin tapusunun çocukların babası Akif A.'ya teslim edilmesini sağladı.



