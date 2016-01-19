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SEDAT PEKER HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI


SEDAT PEKER HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI
Tarih : 19 Ocak 2016, 17:15
Puan Ver : Sedat Peker Hakkında Soruşturma Açıldı(7/10)9


"Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı 1128 akademisyenin imzasının bulunduğu bildirinin ardından kendine ait internet sitesi üzerinden "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız" ifadesiyle gündeme gelen Sedat Peker hakkında "Tehdit" suçundan soruşturma başlatıldı.



Soruşturma, A.A. adlı kişinin suç duyurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma bürosu tarafından başlatıldı.



Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Güneydoğu'da yürütülen operasyonlar nedeniyle bir kısım akademisyenlerin barış çağrısı yaptığı belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde akademisyenlerin ortak bildiri kaleme almaları sonrası Peker'in sitesi üzerinden bildiriyi imzalayan akademisyenleri yazdığı yazı ile tehdit ederek panik duygusu yaratmaya çalıştığı ifade edildi. Akademisyenlerin hedef haline getirildiği kaydedilen dilekçede Peker'in cezalandırılması talep edildi.








Etiketler: Sedat  Peker  Hakkında  Soruşturma  Açıldı    haber

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