Son dönemde yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Sedat Peker, gazeteci Fatih Altaylı'yı tehdit ettiği iddiasıyla adliyede ifade verdi.

"SENİ BUGÜNE KADAR ÖLDÜRMEMİŞ OLMAM BİLE..."

Organize suç örgütü liderliğinden daha önce hüküm giyen Sedat Peker, kendisi hakkında yazı yazan Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya hitaben bir video yayınlayarak, "Halen daha hayattasın. Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır" demişti.

PEKER İFADE VERDİ

Video sonrasında Altaylı savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün adliyeye gelen Sedat Peker "tehdit" suçlamasından, şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

20 KİŞİ İLE ADLİYEYE GELDİ

Beraberinde yaklaşık 20 kişi ile adliyeye gelen Peker, ifadesinin ardından yine aynı grupla adliyeden ayrıldı.

Kaynak: haberinburada