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sedat laçiner ve kardeşi tutuklandı

SEDAT LAÇİNER VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Eski ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Laçiner ve kardeşi Yrd. Doç. Dr. Laçiner'in de aralarında bulunduğu 7 akademisyen tutuklandı, bir akademisyen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tarih : 23 Temmuz 2016, 11:13
Puan Ver : Sedat Laçiner Ve Kardeşi Tutuklandı(7/10)6


Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimiyle  ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Çanakkale Onsekiz  Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner ve kardeşi Yrd. Doç. Dr.  Vedat Laçiner'in de aralarında bulunduğu 7 akademisyen tutuklandı, bir  akademisyen ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından  dün adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Laçiner ve kardeşi ile 6 akademisyenin  duruşması tamamlandı.



Sedat ve Vedat Laçiner ile Yrd. Doç. Dr. Halil Şimşek, Doç. Dr.  İbrahim Türkyılmaz, Prof. Dr. Hüseyin Özdemir, Prof. Dr. Aziz Kılınç ve Prof. Dr.  Cengiz Ataşoğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Doç. Dr. Mehmet Fatih Yavuz  ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tutuklanan 7 kişi, daha sonra geniş güvenlik önlemleri arasında  Çanakkale E-Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.



Prof. Dr. Sedat Laçiner, Çanakkale'de, FETÖ ve Paralel Devlet  Yapılanmasına (PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada tutuksuz  yargılanıyordu.








Etiketler: Sedat  Laçiner  Ve  Kardeşi  Tutuklandı    haber

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