SEDA SAYAN'A ŞOK SUÇLAMA: BABAMIN KATİLİ
Seda Sayan, kiracısı Mehmet Refik Tuna ile davalık olmasının ardından kiracısı yaşamını yitirmişti. Tuna'nın oğlu sosyal medyadan Sayan'a "Babamın katili" dedi.
Şarkıcı Seda Sayan'ın davalık olduğu kiracısı Mehmet Refik Tuna'nın geçirdiği rahatsızlık sonucu ölmesinin ardından oğlu tarafından şok bir iddia ortaya atıldı. Tuna, sosyal medyadan Sayan için "Babamın katili" paylaşımını yaptı, Tuna hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
DAVA SÜRECİNDE VEFAT ETMİŞTİ
Şamdan adlı ünlü mekanın sahibi Seda Sayan ile polemik yaşayan işletmeci Mehmet Tuna "Kirayı 90 bin dolara çıkardı. Haziran'da çıkacaktık ama Şubat ayında kapıya koydu" demişti. Tuna, Sayan'ın tahliye talebini reddetti. Bunun üzerine İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Seda Sayan, tahliye davası açtı. İkili arasında tahliye davası devam ederken Refik Tuna, vefat etti.
"BABAMIN KATİLİ"
Babasının ölümünü, tahliye davası sonrası geçirdiği rahatsızlığa bağlayan Deniz Tuna, sosyal medyadan Seda Sayan hakkında, "Babamın katili" şeklinde bir mesaj paylaştı.
DENİZ TUNA'YA YAKALAMA KARARI
İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Tuna hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkındaki yakalama kararı devam eden Tuna, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Kaynak: haberinburada
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