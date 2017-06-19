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seda sayan: terzi kendi söküğünü dikemez!

SEDA SAYAN: TERZİ KENDİ SÖKÜĞÜNÜ DİKEMEZ!

Sevgilisi Erkan Çelik'ten geride bıraktığımız mart ayında olaylı bir şekilde ayrılan Seda Sayan'dan şaşırtıcı açıklamalar.

Tarih : 19 Haziran 2017, 16:34
Puan Ver : Seda Sayan: Terzi Kendi Söküğünü Dikemez!(6/10)6


Sunuculuğunu yaptığı evlilik programlarında, her yaştan insana mutluluk vaat eden Seda Sayan yaşadığı sansasyonel aşklarla da her zaman magazin dünyasında kendisine yer buldu. Özellikle geçen mart ayında ayrıldığı erkan çelik'le henüz genç adam evliyken birlikte olmaya başlayan Seda Sayan Duymayan Kalmasın programına yaptığı itirafla şaşırttı.



‘AŞK KONUSUNDA BAŞARISIZIM'

Evleneceksen Gel programını sunan Seda Sayan, İbrahim Tatlıses'le tanınan ‘Tabi Tabi' şarkısına Yasin Keleş'le çektiği klibi görücüye çıkardı. Klibin ilk kez yayınlandığı ‘Duymayan Kalmasın' programına telefonla bağlanan Seda Sayan, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar da yaptı. Altı yıl beraberlik yaşadığı Erkan Çelik'le nisan ayında yollarını ayıran ve şimdiye kadar 6 kez evlenen sanatçı şunları söyledi: “Aşk konusunda başarısızım. Mutlu olmadım değil, kimseye haksızlık yapmak istemem ama bir türlü dikiş tutturamadım. Ben flört etmeyi bilmiyorum, direkt evleniyorum. Ama artık çevrem yasak koydu, aşk yaşamam yasak. Bana ‘Biraz bu durumun tadını çıkaralım” diyorlar. ” Yakında Özgür Aras'la yeni sürpriz bir proje hazırladığını açıklayan Seda Sayan, ters köşe yapacağını söyledi. Adını vermediği bir şarkıcıyla düet hazırlığında olan sanatçı yaz aylarını da Amerika'daki evinde geçireceğini açıkladı.



 



kaynak:milliyet








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