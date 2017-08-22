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Seda Sayan Bikinili Poz Verip Düşman Çatlattı

SEDA SAYAN BİKİNİLİ POZ VERİP DÜŞMAN ÇATLATTI

55 yaşındaki Seda Sayan, bikinili poz verip Instagram'da paylaştı. Sibel Can, Gülben Ergen ve Hülya Avşar'dan sonra bu pozu vermesi "Ben de bu yarıştayım" mesajı olarak algılandı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 09:30
Puan Ver : Seda Sayan Bikinili Poz Verip Düşman Çatlattı(10/10)6

Kadırgalı lakaplı şarkıcı Seda Sayan bikinili poz verdi. 55 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle düşman çatlattı.

SEDA SAYAN BİKİNİLİ POZ VERME FURYASINDAN GERİ KALMADI

Seda Sayan'dan önce, Sibel Can balkonda bikinili yakalanmış bilinçli poz verdiği konuşulmuştu. Daha sonra Gülben Ergen ve Hülya Avşar da bikinili pozlarını paylaştı. Bu furyanın gerisinde Seda Sayan da eksik kalmadı.

Seda Sayan'ın o pozu:

Gülben Ergen:

Hülya Avşar:

Sibel Can:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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