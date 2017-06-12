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seda sayan, bikinili görüntüsü ile gençlere taş çıkardı

SEDA SAYAN, BİKİNİLİ GÖRÜNTÜSÜ İLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI

51 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, bikinili görüntüsüyle gençlere taş çıkardı. Sayan'ın altındaki pareosunu görüntü vermemek için bir an olsun çıkarmaması gözlerden kaçmadı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:57
Puan Ver : Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı(9/10)8


 Arkadaşlarıyla tatile çıkan Seda Sayan, önceki gün Muğla'da objektife takıldı.

Bikinili görüntülenmemek için denize girmeyen Sayan, sıcaktan bunalınca plaj kıyafetinin üst kısmını çıkardı.



SAYAN, ERHAN ÇELİK'TEN AYRILINCA TATİLE ARKADŞLARIYLA ÇIKTI



55 yaşındaki Seda Sayan, bikini üstüyle yaşına rağmen oldukça iyi görünüyordu. Ancak ünlü şarkıcı yine de bikinisinin altını göstermedi. Erhan Çelik ile 6 yıllık ilişkisini bitiren Sayan tatile arkadaşlarıyla çıktı.



 



kaynak:haberler








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