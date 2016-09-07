

‘Evleneceksen Gel' programıyla SHOW TV ekranında mutluluk dağıtan Seda Sayan ve Uğur Arslan, önceki gün Sefaköy Ciner Stüdyoları'nda çekim sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.







Bu sezon için hedeflerinin 50 kişiyi evlendirmek olduğunu açıklayan ikiliden Sayan, ünlü bekârlara da mesaj yolladı: “En başta müzmin bekârımız Beyaz'ı evlendirmek istiyorum. Onun dışında Seren Serengil, Alişan gibi birçok isim var. Liste kalabalık malum.”