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seda sayan 280 bin tl bağış yaptı!

SEDA SAYAN 280 BİN TL BAĞIŞ YAPTI!

Sanatçıların başlattığı bağış kampanyasına vatandaş da büyük destek verdi. Emekliler maaşlarını, işçiler günlük yevmiyelerini bağışladı.

Tarih : 10 Eylül 2015, 09:09
Puan Ver : Seda Sayan 280 Bin Tl Bağış Yaptı!(7/10)8


Türkiye'nin 3 günde 32 evladını şehit verirken ünlüler de sosyal medya üzerinden Mehmetçik ve Polis Vakfı'na bağış kampanyası başlattı. 50 bin TL bağış yapan Demet Akalın şunları söyledi: "Hâlâ iş güç soran var. Bu hafta TV de yok konser de! Sanatçı arkadaşlarıma sesleniyorum, bir program bedelinizi bağışlayın" dedi. Ünlü sanatçı Seda Sayan cephesinden de haber verdi. Akalın, Twitter hesabına "Sevgili Seda Sayan 200 bin TL Mehmetçiğe, 80 bin TL'de Polis Vakfı'na bağışta bulunmuş. Allah razı olsun" diyerek Sayan'ın yaptığı bağışı da duyurdu. Akalın ve Sayan'ın bağış yaptığı kampanyaya kısa sürede binlerce vatandaş katıldı. Ünlü isimler, yaptıkları bağış karşılığında gelen SMS'leri sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Mehmetçik Vakfı'nın bağış SMS numarası olan 2582'ye mesaj atan her kullanıcı, vakfa 10 lira bağış yapmış oluyor.








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